'Eu não estou no governo Lula', diz Kassab ao defender candidatura própria do PSD

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta sexta-feira, 9, que não faz parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora o partido tenha três ministérios no primeiro escalão da gestão petista.

Kassab foi questionado sobre o tema após defender, durante filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que o PSD tenha candidatura própria a presidente na eleição de 2026.

Leite e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), são os cotados para encabeçar a chapa. Porém, o dirigente partidário admite abdicar de candidatura própria na hipótese do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar o Palácio do Planalto.