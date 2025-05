Fundecitrus: safra 2025/26 de laranja deve ser de 314,60 milhões de caixas

São Paulo, 9 - A safra de laranja 2025/26 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja para suco do mundo, deve alcançar 314,60 milhões de caixas (40,8 kg). O resultado é 36,2% maior em comparação com a temporada anterior 2024/25 (230,87 milhões de caixas) e representa um aumento de 4,8% em relação à média das dez últimas safras, de acordo com o anúncio feito pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) nesta sexta-feira, 9. Segundo comunicado do Fundecitrus, o crescimento é atribuído principalmente ao maior número de frutos por árvore, resultante do clima favorável à segunda florada e do melhor manejo dos pomares, e ao aumento da quantidade de árvores produtivas no parque citrícola identificadas no novo censo.O fundo explicou que a primeira florada foi comprometida pelas altas temperaturas nos meses de agosto e setembro de 2024 que, na maioria das regiões, coincidiram com a escassez hídrica. A elevação da média da temperatura máxima em 3,2ºC no período prejudicou o pegamento dos frutos dessa florada, que representa apenas 20,7% do total da estimativa.As chuvas só passaram a ocorrer de forma expressiva e bem distribuída no cinturão citrícola nos meses de outubro a dezembro, que registraram precipitações acima da média histórica. "Essa condição de umidade do solo generalizada, após um período prolongado de déficit hídrico, reverteu o cenário de seca e estimulou a segunda florada que, sob condições climáticas mais favoráveis, ocorreu de forma abundante", destacou. Depois, as chuvas de janeiro e fevereiro de 2025 foram fundamentais para elevar o pegamento e desenvolvimento dos frutos dessa florada, que representa 70% do total da estimativa.Em 2024, em virtude da melhor rentabilidade da atividade, "o citricultor aprimorou os tratos culturais nos pomares, com avanços em nutrição, em irrigação e no controle mais eficiente de pragas e doenças, o que, aliado ao clima favorável, contribuiu para uma carga abundante nas plantas, com 617 frutos por árvore, 30% a mais do que na temporada passada", observou o Fundecitrus. Esta safra, de acordo com a estimativa, marca o encerramento do ciclo negativo observado no ano anterior e sinaliza o retorno do ciclo bienal positivo.Se as previsões de precipitação se consolidarem, principalmente durante os meses de maio a julho de 2025, o peso médio das laranjas no ponto de colheita deve chegar a 158 gramas (sendo necessários 258 frutos para compor uma caixa), discretamente inferior ao peso médio registrado na safra anterior, de 159 gramas por fruto (256 frutos por caixa).A produtividade média estimada para 2025/26 é de 869 caixas por hectare, com 1,72 caixa por árvore, recuperando-se da queda expressiva verificada na safra passada, quando foram produzidas 687 caixas por hectare, com 1,37 caixa por árvore.Queda de frutosA taxa de queda projetada para a safra é de 20%, 2,2 pontos porcentuais maior do que a da safra anterior. Essa projeção está relacionada ao aumento da severidade do greening e à colheita mais tardia, devido à predominância da segunda florada.Em 2025, o Fundecitrus atualizou os dados do Inventário de Árvores, que mapeia todo o cinturão citrícola e oferece um amplo panorama da citricultura de São Paulo e Minas. São 182,7 milhões de árvores produtivas, que ocupam uma área total de 362 mil hectares, o que representa um aumento de 12,7 milhões de árvores (7,5%) e de 18 mil hectares (5,2%) em relação ao censo anterior (2022). A realização da Pesquisa de Estimativa de Safra (PES) teve a supervisão estatística do professor titular da FCAV/Unesp José Carlos Barbosa.