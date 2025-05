Homem morre após subir em teto de trem da Linha 11-Coral da CPTM

Um homem de 31 anos morreu eletrocutado na noite de quarta-feira, após subir no teto de um trem da Linha 11-Coral da CPTM, na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso está sendo apurado pela Polícia Civil e foi registrado como "morte suspeita".

A SSP afirma que o trem estava parado na estação Estudantes quando o homem subiu no teto de um dos vagões e sofreu uma descarga elétrica, por volta das 23 horas desta quarta. "O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do Samu", diz a pasta.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) lamentou a morte e disse que o homem, ao subir no teto do trem, esbarrou na rede aérea de fios e, por isso, recebeu a descarga elétrica. "A CPTM vai colaborar com a investigação policial, inclusive com o resgate das imagens da estação."