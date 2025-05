IBGE: 8 em cada 10 quilombolas viviam com alguma precariedade no esgotamento ou coleta de lixo

Os cidadãos quilombolas brasileiros vivem em situação de vulnerabilidade consideravelmente superior à média da população do País. Quase oito em cada dez quilombolas conviviam com alguma precariedade no esgotamento sanitário ou coleta de lixo, sendo que 4% viviam sem qualquer acesso a banheiro nem sanitário. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o País, a população quilombola somava 1,330 milhão de pessoas, sendo 38,29% habitantes de áreas urbanas e 61,7% vivendo em áreas rurais. Nos Territórios Quilombolas oficialmente delimitados, 12,63% dos moradores estavam em situação urbana e 87,37% em situação rural.

Em 2022, 78,93% dos quilombolas conviviam com alguma forma de precariedade em relação ao abastecimento de água, à destinação do esgoto ou à coleta de lixo. A pesquisa considera como precariedade a ausência de abastecimento de água canalizada até o domicílio proveniente de rede geral, poço, fonte, nascente ou mina; ausência de destinação do esgoto para rede geral, pluvial ou fossa séptica; e ausência de coleta direta ou indireta por serviço de limpeza. Dentro dos Territórios Quilombolas, a fatia de pessoas habitando em meio a esse tipo de precariedade subia a 90,02%. Em contraste, na média de toda a população brasileira, essa fatia era bem mais baixa, de 27,28%.