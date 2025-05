IBGE lança mapa-múndi invertido, com o Sul no alto e o Brasil no centro

Depois de lançar um mapa-múndi com o Brasil no centro do mundo, no ano passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou uma nova versão, desta vez com a perspectiva invertida: o Brasil permanece no centro do globo, mas o Sul figura no topo da imagem.

"Estamos lançando o novo mapa-múndi, que tem o Brasil nesse centro do mundo, mas agora de uma forma invertida, estimulando a reflexão sobre como nos vemos neste novo mundo em que as transformações ocorrem mais rapidamente e exigem um protagonismo brasileiro ainda maior", defendeu Marcio Pochmann, presidente do IBGE, em vídeo postado no site do instituto.

‘IMPORTÂNCIA DO SUL GLOBAL