Irmão de Leão XIV fala sobre novo papa: 'nem de direita nem de esquerda'

Quando a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, revelando que um novo papa havia sido escolhido, John Prevost ligou sua televisão em Illinois, nos Estados Unidos e chamou sua sobrinha. Ambos assistiram, maravilhados, enquanto o nome de seu irmão era anunciado.

"Ela começou a gritar porque era seu tio, e eu não podia acreditar que fosse possível, porque está muito além do que pensávamos que aconteceria", contou o irmão do pontífice na quinta-feira, 8, em uma entrevista com a Associated Press de sua casa em New Lenox.

Em seguida, disse que sentiu um intenso orgulho de que seu irmão, o cardeal Robert Prevost, um missionário nascido em Chicago, tivesse se tornado o 267º pontífice da Igreja Católica, o primeiro norte-americano.