Leão XIV tira selfie com fiéis e dá autógrafo: 'Preciso treinar a nova assinatura'

Leão XIV esteve na noite de quinta-feira, 8, no Palácio do Santo Ofício, onde residia antes de ser eleito novo papa. Conforme o Vaticano, ele cumprimentou com carinho as pessoas que estavam no pátio interno e também tirou selfies. Em seguida, deu sua bênção e manifestou gratidão a todos os presentes.

O encontro ocorreu poucas horas após a nomeação, em sua primeira saída dos Muros do Vaticano. O local onde o pontífice morava ainda tem uma placa com "Robert Cardeal Prevost" escrito.

Ele foi calorosamente recebido e aplaudido ao chegar de carro ao prédio do Santo Ofício. Vestindo branco, ele cumprimentou a todos com apertos de mão e falou em espanhol com alguns fiéis do México e da Venezuela.