Membros dos Três Poderes visitam túnel europeu em busca de referências para Santos-Guarujá

Além da Alemanha, a agenda incluiu compromissos na Suécia e na Dinamarca. Entre os destaques estiveram a visita à ponte de Øresund, que conecta os dois países, e à ilha artificial de Peberholm, construída com material dragado para a obra. A delegação também se reuniu com representantes da operadora portuária Maersk e participou de debates no parlamento dinamarquês sobre infraestrutura e logística.

Entre os membros da comitiva estavam parlamentares federais e representantes de tribunais superiores como o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Douglas Alencar e o desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região Celso Peel. Do Poder Executivo, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), o prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), e representantes do governo federal, como o coordenador-geral da Secretaria Nacional de Portos e Aeroportos, Carlos Magno.

O grupo de trabalho criado no Congresso para acompanhar a ligação seca entre Santos e Guarujá já promoveu outras missões técnicas no Brasil. A expectativa é de que o intercâmbio contribua para a adoção de soluções mais eficientes e sustentáveis no projeto nacional, que ainda está em fase de estruturação.

Com a inclusão do túnel no Novo PAC e a parceria com o governo de São Paulo, o projeto avançou após décadas travado. A travessia substitui o atual sistema de balsas e catraias, que atende diariamente mais de 21 mil veículos, além de milhares de pedestres e ciclistas. A conclusão da obra está prevista para 2030.