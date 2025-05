O que os agostinianos no Brasil esperam do papa Leão XIV

"Vivenciamos com muita expectativa a escolha do novo papa e dá para imaginar a alegria em nosso coração quando escutamos que é um papa agostiniano. Nossa prelazia é dedicada aos agostinianos recoletos. Somos quatro bispos agostinianos. Escutar a palavra do papa citando a frase de Santo Agostinho: 'Com vocês sou cristão, para vocês sou pastor', é o que nós queremos e acolhemos com muita alegria. Que ele seja pastor da Igreja toda, com o carisma de Santo Agostinho. Vamos felizes caminhando com ele pelo caminho da esperança."

Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois (EUA), Prevost estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos. Em 1977, formou-se em Matemática pela Villanova University, na Pensilvânia.

Em setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (OSA) em St. Louis, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago. Em 1981, emitiu seus votos solenes.

O que é a Ordem Agostiniana?

A Ordem de Santo Agostinho, também conhecida como Ordem Agostiniana ou Frades Agostinianos, é uma ordem religiosa católica de frades mendicantes (mesmo rol que inclui dominicanos e franciscanos) que seguem a linha de pensamento de Santo Agostinho (354-430).

Quem foi Santo Agostinho?