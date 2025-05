PDT e Rede questionam no STF suspensão de ação contra Ramagem aprovada na Câmara

Entenda o caso

A Câmara aprovou uma resolução que determina a suspensão da ação penal no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, na quarta-feira, 7. No entanto, o texto deixa uma brecha para inclusão de Jair Bolsonaro e outros 32 acusados por envolvimento em um trama golpista. Segundo especialistas, é uma extrapolação do que a legislação permite, já que os demais réus não exercem mandato eletivo.

Desde 2001, a Constituição autoriza que o Congresso Nacional paralise o curso de processos judiciais contra parlamentares, desde que haja maioria de votos no plenário. Contudo, essa prerrogativa se restringe a congressistas no exercício do mandato e é válida somente para delitos cometidos após a diplomação, conforme apontam juristas. Dessa forma, a norma constitucional não alcança Bolsonaro nem os demais envolvidos.

O STF agendou para esta sexta-feira, 9, a partir das 11h, o julgamento da decisão da Câmara que determinou a suspensão da ação penal. A análise será feita no plenário virtual da Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. É a mesma turma da Corte que tornou Ramagem e Bolsonaro réus em 26 de março. A votação deverá ser concluída até a próxima terça-feira, 13.

O pedido para que o texto fosse apreciada de forma colegiada partiu de Moraes, após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informar oficialmente ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, sobre a deliberação do plenário da Casa.