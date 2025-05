Primeiras declarações do papa Leão XIV são elogiadas por líderes mundiais

"Uno-me aos católicos do Canadá e de todo o mundo para felicitar o Cardeal Robert Francis Prevost pela sua eleição como papa. A fumaça branca que se eleva sobre a Capela Sistina assinala o início de um novo papado, um momento de renovação, esperança e unidade para mais de um bilhão de fiéis em todo o mundo. Este é um momento histórico para a comunidade católica e para todos aqueles que buscam a orientação do Vaticano", disse o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. "Em um momento de profundos desafios globais, que seu pontificado seja marcado pela sabedoria, pelo discernimento, por um profundo compromisso com o bem comum e pela dignidade de todos."

Javier Milei, presidente da Argentina, disse esperar "um novo capítulo" para a Igreja. "Mais do que nunca, esperamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.