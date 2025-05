Professora morta em SP: ex-mulher é presa suspeita de ser mandante do assassinato

No interior do veículo, a polícia apreendeu uma faca, possivelmente usada para render Fernanda, e o celular de um dos filhos do casal sem o chip. O material foi encaminhado para perícia. Imagens das câmeras mostram o itinerário feito pelo casal após sair do veículo.

A mulher que acompanhava o homem que foi preso ainda não foi localizada. A perícia não identificou problemas no automóvel.

Como o crime ocorreu

Fernanda Bonin, de 42 anos, era professora de matemática em uma escola particular e tinha se separado da veterinária Fernanda Fazio, com quem convivera durante oito anos.

Nesse período, o casal teve dois filhos usando técnicas de reprodução assistida. Há cerca de um ano, as duas se separaram. Porém, segundo a veterinária, elas faziam terapia de casal na tentativa de se reconciliarem.

Na noite de 26 de abril, segundo depoimento dado à polícia, Fernanda Fazio ligou para a professora pedindo ajuda, pois seu carro havia parado, com pane mecânica, na Avenida Jaguaré, na zona oeste. Ela levava as crianças para a casa da ex, quando teve o problema no carro. Em seguida, ela passou sua localização para a ex-companheira.