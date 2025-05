Avó, mãe e filha de 1 ano são encontradas mortas em apartamento

Três mulheres da mesma família foram encontradas mortas em um apartamento em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, 9. Cristina Antonini, de 66 anos, sua filha Daniela Antonini, de 40 anos, e a neta Giovanna Antonini Vasconcelos, de apenas 1 ano, estavam sobre a cama, segundo a polícia.

Quatro cães também estavam mortos em cômodos do apartamento, onde foram encontradas ainda três bandejas com carvão queimado. As janelas estavam vedadas e não havia marcas de violência nos corpos. A primeira suspeita da polícia é que todos tenham morrido intoxicados, mas a investigação da Polícia Civil está apenas começando.

Daniela era separada e morava com a mãe e a filha. Na quinta-feira, 8, a ex-sogra foi até o prédio onde Daniela residia, na rua Mato Grosso, no bairro Barro Preto, e perguntou ao porteiro sobre a família. O porteiro disse que não via nenhuma das mulheres desde domingo, 4. A ex-sogra foi embora, mas na manhã desta sexta-feira ligou para a síndica do prédio e contou que estava muito preocupada com a falta de notícias da ex-nora.