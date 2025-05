MC Ryan SP é preso após cavalo de pau em gramado de estádio no interior de SP

"O contratante esperou eu subir o palco, fazer o show e depois chamou a polícia. Não entendi por que ele fez isso, sendo que está com meu dinheiro na conta dele. Pediu R$ 70 mil, foi mandado R$ 20 mil. Ele queria mais R$ 50 mil, não tinha, porque o Pix excedeu o horário. A polícia foi lá e nos trouxe para a delegacia na madrugada".

Já o XV de Piracicaba, que atualmente está fora das divisões nacionais, mas disputa a Copa Paulista, publicou breve nota sobre o caso.

"O Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba informa que está ciente dos danos ocorridos na madrugada no Estádio Barão da Serra Negra, durante a realização de um evento particular. O estádio foi alugado para a realização do evento, e as responsabilidades pelos prejuízos estão sendo apuradas."

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre o caso:

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (10) no bairro Alto, em Piracicaba. Guardas municipais realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados para atender uma ocorrência de tumulto no Estádio Barão da Serra Negra, onde ocorria um evento musical. Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado teria entrado com um veículo no gramado e realizado diversas manobras perigosas, além de tentar fugir ao ser após ser informado pela produtora do evento que precisaria arcar com os custos do dano. O suspeito foi detido e permaneceu à disposição do Poder Judiciário. O caso foi registrado como dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem na Seccional de Piracicaba