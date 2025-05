O que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte de professora em SP

Já João Paulo, ao ser detido, disse em depoimento que a morte da professora foi planejada e que a sua função era "desaparecer" com o carro da vítima, conforme a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP. Por esse motivo foi flagrado por câmeras de monitoramento saindo do veículo.

Para a polícia, ele não esteve no local do crime. Na hora em que Bonin foi assassinada, o homem afirma que teria saído com uma amiga "para comer um lanche". Essa amiga seria a quinta suspeita de envolvimento com o caso. Ela também aparece nas imagens saindo do Tucson da Fernanda Bonin.

Conforme as investigações, a veterinária não participou da execução. Neste momento, ela estava indo para o apartamento da Fernanda Bonin para deixar as crianças.

Quem são os envolvidos no crime?

A Polícia diz também que apura os detalhes de como se deu o envolvimento de cada suspeito no caso. Os investigadores afirmam que Fernanda Fazio tinha uma relação próxima com Rosemberg. "Ele era uma espécie de faz tudo" da suspeita, informou o delegado Fernando Moyses Elian.

Foi Rosemberg, de acordo com as investigações, quem planejou o crime e acionou os demais suspeitos. Não se sabe ainda como Fernanda teria abordado o homem e o convencido a praticar o crime. Conforme a polícia, todos os homens envolvidos já tinham passagem pela polícia.