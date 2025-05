Professora morta em SP: polícia encontra cadarços na casa de suspeito

"Foi achado na casa dele (João Paulo) uma coleção. Ele diz que faz coleção de cadarço. Não tinha sapato, não tinha tênis, não tinha nada. Mas ele diz que fazia coleção de cadarço", disse Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo.

Ela diz que não é possível afirmar a ligação dos objetos com o crime e nem que João Paulo tenha participado da execução. Conforme a diretora do DHPP, o suspeito afirmou que tinha conhecimento do crime, mas que, na hora da execução, "teria saído com uma amiga para comer um lanche".

O homem alega que foi só contratado pelos executores para dar sumiço no veículo da professora.

Dinâmica do crime

De acordo com a Polícia Civil, no dia 27 de abril, Bonin foi atraída pela ex-companheira até a Avenida Jaguaré, na zona oeste. Ao chegar no local, ela foi abordada por criminosos, morta e levada a um terreno próximo ao autódromo de Interlagos.

Seus pertences, um carro (um Hyundai Tucson) e celular, foram abandonados e localizados dias depois do crime, em uma rua perto do autódromo. No carro, também foi encontrada uma faca que pode ter sido usada para ameaçar a vítima.