Quem é a veterinária suspeita de mandar matar sua ex-namorada professora

Fernanda Bonin era formada em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e dava aulas na Beacon School, colégio particular de ensino infantil, fundamental e médio de alto padrão na capital paulista.

Segundo a polícia, o casal ficou junto durante cerca de oito anos e teve dois filhos usando técnicas de reprodução assistida, mas estava separado há cerca de um ano. As duas mulheres seguiam oficialmente casadas e faziam terapia de casal, na tentativa de reatar. Elas mantinham contato pacífico também por causa dos dois filhos, que se revezavam com as mães.

Fernanda Bonin foi encontrada morta estrangulada, e seu corpo foi localizado pela Polícia Militar após denúncia anônima.

Como o crime ocorreu

Na noite de 26 de abril, segundo depoimento dado à polícia, Fernanda Fazio ligou para a professora pedindo ajuda, pois seu carro havia parado, com pane mecânica, na Avenida Jaguaré, na zona oeste. Ela levava as crianças para a casa da ex, quando teve o problema no carro. Em seguida, ela passou sua localização para a ex-companheira.

Câmeras de segurança mostram Fernanda descendo sozinha pelo elevador e deixando o prédio ao volante de seu veículo, uma SUV Tucson prata.