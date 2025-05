Sem consenso por indicado de Lula, PT tem 5 candidatos ao comando do partido

Já Falcão, ao falar de suas propostas para o partido, diz que "no curto prazo, até para garantir mudanças estruturais no Brasil, todo empenho está voltado para a reeleição do presidente Lula em 2026".

Segundo interlocutores no partido, ter um candidato único é um desejo do presidente Lula não apenas porque ele apoia Edinho —um político reconhecido pelas características de investir no diálogo e na conciliação—, mas porque acredita que esses ativos serão fundamentais para construir sua candidatura em 2026, caso resolva encarar um quarto mandato.

A entrada de Rui Falcão no páreo, contudo, poderá fazer com que Lula reveja essa estratégia e adote um estilo mais discreto no apoio a Edinho. Afinal, segundo alguns petistas, o presidente é grato e tem um grande apreço por Falcão.

"A minha pré-candidatura não é de oposição a ninguém. O PT é um partido democrático e, como tal, naturalmente, tem suas contradições internas. Isso é saudável e fortalece o partido. Cada candidatura representa uma visão de partido e todas elas são legítimas e precisam ser respeitadas", disse Edinho.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com outro perfil e que presidiu o partido nos seus piores momentos, como na prisão de Lula, agora teria como missão afinar as relações com o Congresso e destravar projetos que precisam ser votados, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O 1º turno da eleição interna está marcado para 6 de julho. E o 2º turno, se ocorrer, será em 20 de julho. A regra aprovada em dezembro pelo Diretório do Nacional do PT diz que poderão participar do processo eleitoral os que se filiaram ao partido até 28 de fevereiro de 2025. Antes dessa nova resolução, o prazo mínimo de filiação era de um ano antes da eleição.