STF forma maioria para limitar decisão da Câmara e manter ação penal do golpe

O deputado também responde por outros três crimes - organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito -, ligados às articulações do plano de ruptura institucional. Assim como Bolsonaro, Ramagem, que foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo passado, foi acusado de integrar o "núcleo crucial" da trama golpista.

Ao acompanhar Moraes, Zanin argumentou que a suspensão integral do processo produziria "efeitos não desejáveis em relação a corréus custodiados que, mesmo não possuindo imunidade material, teriam o trâmite das imputações que lhes pesam suspenso enquanto durar o mandato parlamentar correspondente".

É o caso do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro, general Walter Braga Netto (PL), preso preventivamente no inquérito do golpe desde dezembro do ano passado. Braga Netto, que também foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022, é réu no Supremo sob acusação de fazer parte do "núcleo crucial" do plano de golpe.

'Tiranias'

Em voto por escrito a favor do prosseguimento da ação penal em curso na Corte, Dino enviou recados ao Congresso. "Somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o Orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente; tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico", afirmou o ministro. "Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional", declarou Dino.

Ainda de acordo com o ministro, "as funções típicas de cada Poder devem ser prestigiadas, enquanto funções atípicas exigem sempre interpretação restritiva". "É evidente que o Congresso exerce funções de julgamento em alguns casos, adstrito contudo à responsabilidade político-administrativa. Incursões na seara da aplicação do Direito Penal e Processual Penal não constituem função típica do Poder Legislativo em nenhum país do mundo", destacou Dino.