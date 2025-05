Fernanda Montenegro lê crônica de Drummond para o Dia das Mães; assista ao vídeo

"Pouco pensei em ti hoje do muito que gostaria de pensar. Tua lembrança caminhou algum tempo comigo, mas era antes o desejo seu de uma convivência mais íntima repetida e tranquila com a tua essência que mantenho tão abafada sob interesses imediatos", diz um trecho da crônica. "Perdoa-me não amar-te como queria, tanto mais quanto sou eu mesmo que me reduzo e me empobreço com esta falta."

Nascido em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902, Carlos Drummond de Andrade é um dos poetas e cronistas mais influentes do Brasil no século XX, considerado um dos grandes autores do modernismo. Ele morreu no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1987.