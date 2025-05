Polícia prende 3º suspeito por morte de professora em SP

"O homem foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), permanecendo à disposição do Poder Judiciário", afirmou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). A pasta acrescentou que o caso segue em investigação.

Nesta sexta-feira, 9, a Polícia Civil prendeu a veterinária Fernanda Loureiro Fazio, ex-mulher da professora. Segundo as investigações, ela é a principal suspeita de ter mandado matar a companheira.

As investigações ainda apuram o motivo do crime. Uma das hipóteses mais fortes é que o ato foi praticado por ciúmes e pela não aceitação, por parte da veterinária, do fim do relacionamento.

Fernanda Fazio, que teve a prisão decretada pela Justiça, foi encontrada pela polícia no escritório de seu advogado. Em depoimentos, a veterinária negou envolvimento na morte da ex. A defesa dela não foi localizada.

Antes, outro suspeito, João Paulo Bourquin, foi preso temporariamente. Ele teria sido identificado como um dos homens flagrados por câmeras de monitoramento abandonando o carro da vítima em uma rua próxima do Autódromo de Interlagos.

O homem alega que foi só contratado pelos executores para dar sumiço no veículo da professora, e nega participação na execução de Fernanda Bonin, segundo a polícia. Chamou atenção também o fato de que havia cadarços na casa do suspeito. A reportagem não localizou a defesa de Bourquin.