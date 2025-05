Sabrina Sato, Lucas Lima e mais: veja as homenagens dos famosos no Dia das Mães

Tatá Werneck

A atriz e apresentadora Tatá Werneck agradeceu à mãe dela por ser uma mãe forte, que liderou a vida dela pelo exemplo. "Minha mãe me disse, ainda criança: 'Você precisa trabalhar com o que gosta. Não importa o que seja'. E essa frase mudou minha vida. Porque foi isso que você fez: largou a estabilidade de um emprego que pagava mais para realizar seu sonho como escritora e jornalista. Dedica sua vida à inclusão e se tornou referência no Brasil e no mundo. Você me ensinou que eu precisava ser independente para então decidir como eu iria usar esse privilégio (...) Eu te agradeço por ter me liderado pelo exemplo. Ter uma mãe forte e dedicada como você muda a vida de qualquer pessoa."

Zé Felipe

"Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias. Mãe, quando penso no amor, penso em você. Obrigado por tudo o que faz por mim e por nossa família. Virgininha, meu amor, queria que o mundo visse com os meus olhos o quanto é uma mãe maravilhosa, dedicada e amorosa", escreveu o cantor Zé Felipe.

Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi fez uma homenagem para a filha Mavie e comentou sobre a expectativa com a chegada de Mel - as duas fruto do relacionamento com o jogador Neymar.