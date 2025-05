Temer se diz contra anistia, mas propõe 'dosagem' nas penas aos envolvidos no 8/1

O ex-presidente Michel Temer afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) deveria fazer uma dosagem das penas às pessoas envolvidas nos ataques do dia 8 de janeiro. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, ao ser questionado sobre a proposta de anistia aos condenados. A íntegra da entrevista irá ao ar hoje, às 20h30.

"Eu acho que o mais útil seria que o próprio Supremo Tribunal Federal fizesse uma nova dosagem das penas. Porque não foi apenas uma agressão a prédios públicos, foi agressão aos Poderes", disse ele, em um trecho divulgado pela emissora.

Questionado sobre as críticas em relação à intervenção do STF no papel dos demais poderes, Temer respondeu que a culpa não é da Corte. "Todos me dizem o Supremo agora se mete em todas as questões. Mas a culpa não é do Supremo, a culpa na verdade foi da Constituinte. Nós trouxemos tudo para o texto constitucional. E, portanto, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal", ponderou.