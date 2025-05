Torcemos para que dê certo a conversa entre Estados Unidos e China, diz Alckmin em feira do MST

O vice-presidente Geraldo Alckmin, e presidente em exercício com Lula no exterior, afirmou neste domingo, 11, torcer para que as negociações comerciais entre Estados Unidos e China deem certo.

"A China é maior comprador do Brasil e o maior investidor é os Estados Unidos", afirmou a jornalistas após visitar na manhã de hoje a feira do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Parque da Água Branca, em São Paulo. "Torcemos para que dê certo a boa conversa", disse ao ser perguntado por jornalistas sobre as negociações dos dois países.

Alckmin ressaltou que o Brasil defende o multilateralismo e o livre comércio, com regras respeitando a Organização Mundial do Comércio (OMC). "Vejo que esse é o caminho. O Brasil é um país em que o comércio exterior é muito importante."