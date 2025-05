Agrogalaxy adia divulgação do balanço do 1º trimestre

São Paulo, 12 - A Agrogalaxy, em recuperação judicial, adiou a divulgação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025 e a apresentação pública de resultados. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite da sexta-feira, 9, a companhia informou que o ITR será publicado em 29 de maio, duas semanas após a data inicialmente prevista, 15 de maio. A apresentação a investidores passou de 16 para 30 de maio.As alterações constam na atualização do calendário anual de eventos corporativos, assinada pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Luiz Conrado Sundfeld. As demais datas previstas no cronograma foram mantidas.A mudança ocorre em meio à execução do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores em abril. Na última teleconferência, a empresa informou que concentrou esforços na geração de caixa e na reorganização da estrutura, com cortes de despesas, redução de estoques e saída de Estados em que a operação era deficitária. O número de lojas foi reduzido para 65, com 14 silos e uma unidade de sementes em nove Estados.No quarto trimestre de 2024, a Agrogalaxy registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 292,4 milhões e Ebitda ajustado negativo em R$ 206,3 milhões. A receita líquida caiu para R$ 741 milhões, redução de 69,3% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o prejuízo somou R$ 2,48 bilhões e o Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 1,62 bilhão.O plano prevê pagamento integral aos credores parceiros, com dois anos de carência e prazo total de dez anos. A empresa estima concluir ainda neste mês a formalização dos acordos e o início do monitoramento das obrigações previstas. O plano de recuperação aprovado ainda precisa da homologação da Justiça de Goiás.