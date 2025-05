Coalizão entrega ao governo plano de descarbonização no transporte que pode atrair R$ 600 bi

"A transição energética no transporte exige uma abordagem multifacetada, que respeite as realidades locais e assegure a viabilidade técnica de cada solução. No caso dos biocombustíveis, por exemplo, é essencial que qualquer porcentual de adoção seja precedido por testes rigorosos, garantindo segurança e compatibilidade com as condições de operação", afirma Vander Costa.

A mobilidade urbana, que representa 45% das emissões nas cidades, também foi contemplada no estudo. O plano propõe soluções para evitar deslocamentos desnecessários, promover modais coletivos e eletrificar frotas. Estima-se que as ações exigirão R$ 53 bilhões, parte deles já previstos no Novo PAC, programa federal de investimento em infraestrutura.

Coalização dos Transportes

A Coalizão dos Transportes reúne mais de 50 organizações públicas, privadas, acadêmicas e da sociedade civil. Lançada no ano passado, é liderada pela Motiva, CEBDS, CNT e o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Insper.

Conforme os termos do grupo, a Coalizão tem como objetivo acelerar a transição para um sistema de transporte mais limpo, eficiente e integrado, contribuindo com soluções técnicas e estratégicas para o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima.

Estruturada em seis frentes - rodoviária, ferroviária, aquaviária, aérea, mobilidade urbana e infraestrutura transversal - a iniciativa propõe uma abordagem sistêmica e baseada em evidências para reduzir emissões, estimular inovação e fortalecer o papel do Brasil como liderança global na agenda climática rumo à COP30.