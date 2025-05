Danone compra participação majoritária na Kate Farms

Barcelona, 12 - A Danone anunciou que fechou um acordo para adquirir uma participação majoritária na Kate Farms, produtora da Califórnia (EUA) especializada em fórmulas nutricionais à base de plantas, em operação para fortalecer seu portfólio de nutrição especializada. A companhia francesa não revelou detalhes financeiros do negócio. Junto a isso, a alta administração da Kate Farms manterá participação minoritária na empresa combinada, segundo comunicado. O CEO da empresa norte-americana, Brett Matthews, assumirá o cargo de CEO da divisão de nutrição médica da Danone na América do Norte, informou a nota. Após o anúncio, analistas da Barclays avaliaram, em nota, que a aquisição de participação majoritária é de pequeno porte, mas estratégica. "Este é mais um sinal claro da direção estratégica da Danone ao reforçar a área de nutrição médica, que consideramos ser o negócio mais forte e de crescimento mais rápido da companhia", afirmaram. Embora o negócio não seja material para a Danone, ele segue um caminho semelhante ao da aquisição da Functional Formularies, concluída no ano passado, destacaram. Apesar de estratégica, os analistas ressaltaram que a Danone parece preferir usar seu caixa para aquisições, o que levanta questionamentos sobre se os retornos aos acionistas não deveriam ser aumentados. "Com a melhora do caixa da Danone e a aceleração da desalavancagem, nos perguntamos para onde esse dinheiro está indo", disseram. Enquanto os negócios continuarem pequenos, como no caso da Kate Farms, o banco questiona se não é o momento de aumentar os retornos de caixa no curto prazo. Fonte: Dow Jones Newswires