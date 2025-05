Em carta a Lula, cientistas do AP rejeitam ideia de fundos para não explorar Margem Equatorial

Cientistas, pesquisadores e cidadãos amazônidas lançaram uma carta-manifesto, direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a proposta de criação de fundos compensatórios para "ressarcir o Amapá" pela não exploração de seu potencial energético na Margem Equatorial brasileira. A Petrobras aguarda há anos a licença ambiental para explorar a região, mas vem esbarrando em negativas do Ibama.

A proposta da criação dos fundos foi divulgada em abril, em artigo da revista científica Perspectives in Ecology and Conservation, de autoria do Museu do Amanhã, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ ).

Cerca de 130 profissionais do Amapá expressaram na carta apoio à continuidade das pesquisas para a exploração de petróleo na costa do Amapá, onde se encontra a bacia da Foz do Amazonas, uma das cinco bacias da Margem Equatorial brasileira. O documento será entregue ao senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, para ser entregue a Lula, e enfatiza a importância de considerar os interesses e a participação ativa das populações locais nas decisões sobre o futuro da região.