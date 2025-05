'Guerra nunca mais', pede Leão XIV em sua primeira oração dominical

Dezenas de fanfarras e bandas haviam desfilado nas horas que antecederam a oração do pontífice pelo canteiro central da Via della Conciliazione, garantindo um clima de festa, dentro do qual desapareceria na multidão a presença ostensiva da segurança policial e militar que circundava todo o lugar.

"Saúdo com afeto todos esses peregrinos e os agradeço porque com sua música e suas apresentações alimentam a festa do Bom Pastor. De fato, como ensina o papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor de quem as ama", afirmou.

Tragédias mundias

Foi, então, diante das bandas e dos jovens , que o papa cantou o Regina Caeli, um gesto inusual, nunca feito pelo seu antecessor. Ao término da oração tradicional da Páscoa, o pontífice se dirigiu à multidão e começou o seu apelo pela paz.

"A tragédia da 2ª Guerra Mundial terminava há 80 anos, no 8 de maio, após ter causado 60 milhões de vítimas; no cenário dramático atual de uma 3ª Guerra Mundial em partes, como mais de uma vez afirmou o papa Francisco, me dirijo aos grandes do mundo, fazendo o apelo sempre atual: guerra, nunca mais!"

Começava, assim, o apelo do papa, que tratou em seguida de três grandes conflitos. O primeiro, o que ocorre na Ucrânia. "Trago no coração os sofrimentos do amado povo da Ucrânia. (...) Que sejam libertados os prisioneiros e que as crianças possam voltar para suas famílias."