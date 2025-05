Malafaia defende candidatura de Michelle Bolsonaro em resposta a projeto de Temer

Michelle chegou a ser mencionada pelo marido como possível candidata à Presidência. O ex-presidente afirmou que a apoiaria se a Casa Civil ficasse com ele, caso ela fosse eleita. No entanto, em declarações posteriores, Bolsonaro voltou a se colocar como única opção possível para o pleito.

Réu por trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente segue inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.

A mudança de posicionamento do pastor, um dos "conselheiros" mais próximos de Bolsonaro, ocorreu diante de um movimento de Temer para unir cinco governadores em busca de uma terceira via para as próximas eleições.

Neste domingo, 11, o ex-presidente afirmou ao programa Canal Livre, da Band, que tem sido procurado pelos governadores "presidenciáveis" para dar palpites, e que recomenda que todos os nomes lancem um projeto único para o Brasil.

"Eu vejo que, nas conversas que eu tive com alguns governadores, eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Se saírem cinco candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro que o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária", avaliou.

Temer disse ter conversado com os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), além de Tarcísio, e há alguns meses com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que acaba de se filiar ao PSD.