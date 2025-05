O que disseram os ministros do STF para manter a ação de Ramagem por tentativa de golpe

Relator Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, ressaltou em seu voto que a resolução aprovada na Câmara para suspender a ação contra Ramagem é de "caráter personalíssimo", "sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus, como já definido pelo Supremo Tribunal Federal".

"Não há dúvidas em relação ao caráter personalíssimo da Resolução nº 18/2025, uma vez que, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do referido §3º do artigo 53 da Constituição Federal, somente deu ciência à Câmara dos Deputados para analisar a situação do réu Alexandre Ramagem Rodrigues e não em relação a qualquer dos corréus", afirmou o ministro no voto.

Outro requisito destacado por Moraes para a resolução da Câmara é a exigência de a infração penal ter sido praticada após a diplomação de um parlamentar - deputado ou senador - e afastou a possibilidade da imunidade ser estendida aos demais réus, como Jair Bolsonaro (PL).

"Os requisitos do caráter personalíssimo (imunidade aplicável somente ao parlamentar) e temporal (crimes praticados após a diplomação), previstos no texto constitucional, são claros e expressos, no sentido da impossibilidade aplicação dessa imunidade a correús não parlamentares e a infrações penais praticadas antes da diplomação", disse.

Moraes finalizou argumentando que "não há dúvidas, portanto, que o texto constitucional aprovado pelo Congresso Nacional" somente admite a possibilidade de suspensão de ação penal contra parlamentar, quando o STF receber denúncia por crime que o próprio Tribunal reconhecer como praticado após a diplomação.