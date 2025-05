Papa visitou colégios em SP e MG quando era padre: 'Momentos marcantes'

Eleito papa na última quinta-feira (8), Robert Francis Prevost visitou os colégios agostinianos Mendel e São José, ambos na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, em julho de 2013.

A visita do agora novo pontífice foi realizada no contexto da Jornada Mundial da Juventude daquele ano, realizada no Rio e marcada pela presença do papa Francisco. Como parte dos eventos pré-jornada, São Paulo organizou a recepção de religiosos de várias partes do mundo, incluindo Prevost.

À época, ele era o padre-geral dos agostinianos e visitou o Colégio Mendel durante a Semana Missionária, realizada entre 15 e 20 de julho. O evento reuniu cerca de 600 jovens de diferentes países, de acordo com a SAEA (Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência), que administra as duas escolas.