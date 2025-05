Papa Leão XIV: confira frases do novo líder da Igreja Católica

"São várias as razões, mas a principal é porque o Papa Leão XIII, com a histórica encíclica Rerum novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial; e, hoje, a Igreja oferece a todos a riqueza de sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho."

Em primeira oração dominical no domingo, 11:

"A tragédia da 2ª Guerra Mundial terminava há 80 anos, no 8 de maio, após ter causado 60 milhões de vítimas; no cenário dramático atual de uma 3ª Guerra Mundial em partes, como mais de uma vez afirmou o papa Francisco, me dirijo aos grandes do mundo, fazendo o apelo sempre atual: guerra, nunca mais!"

"Trago no coração os sofrimentos do amado povo da Ucrânia. Que se torne possível alcançar o mais rápido uma paz autêntica, justa e duradoura. Que sejam libertados todos os prisioneiros e que as crianças possam voltar para as suas famílias."

Em primeiro encontro com jornalistas nesta segunda-feira, 12:

"Salvemos a comunicação de todo preconceito, rancor, fanatismo e ódio. Purifiquemo-la da agressividade. Não precisamos de uma comunicação ruidosa, muscular, mas sim de uma comunicação capaz de escutar, de acolher a voz dos fracos que não têm voz. Desarmemos as palavras."