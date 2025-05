Reabertura de cratera na Marginal Tietê, em SP, provoca lentidão

A previsão é que a faixa da direita seja liberada nesta quarta-feira, 14, ao tráfego, se a chuva não prejudicar a evolução do trabalho.

"Em conjunto com as autoridades municipais, a companhia fará posteriormente a liberação de uma segunda faixa o quanto antes até a finalização completa da intervenção", acrescenta a Sabesp.

De acordo com a companhia, a obra está sendo conduzida com base em critérios de engenharia voltados à durabilidade, desempenho hidráulico e segurança na região afetada.

"Na ocorrência anterior, havia sido feita uma manutenção corretiva do sistema e a liberação simultânea da via, com foco na restauração da normalidade no curto prazo", justificou a companhia. No entanto, a repetição do evento evidenciou a necessidade de substituição da estrutura existente.

Na noite do último domingo, 11, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) esteve no local da ocorrência, também garantindo a previsão de liberação de ao menos uma das três pistas interditadas até quarta-feira. "Depois, sucessivamente", afirmou ele.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, agentes da CET interditaram totalmente o trecho do acidente, na pista central, no sentido Castelo Branco, há cerca de 300 metros da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.