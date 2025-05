TSE alerta que 5 milhões podem ter título de eleitor cancelado; veja como fazer a regularização

Justificativa de ausência

Eleitores que se encontravam fora do País no dia da votação podem apresentar a justificativa após o pleito. A medida pode ser feita pelo e-Título, pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral ou mediante o envio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE pós-eleição) acompanhado de documentação comprobatória à zona eleitoral correspondente.

O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno ou 30 dias após retornar ao Brasil. Caso não haja justificativa, será necessário pagar a multa correspondente.

Quem está isento do cancelamento do título de eleitor?

O cancelamento do documento não se aplica a: