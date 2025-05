A democracia está consolidada no Brasil, diz Michel Temer em NY

O ex-presidente da República Michel Temer afirmou que vê a democracia no Brasil como "consolidada" e que a pacificação deve possibilitar avanços para o País no futuro. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 13, na Brazil Week, evento organizado pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, em Nova York, nos Estados Unidos.

"A democracia está consolidada em nosso País", declarou Temer. "A pacificação pode permitir que o Brasil continue a ser o País do futuro", acrescentou.

O ex-presidente também disse confiar na "inserção permanente do Brasil no cenário internacional". Diante de governadores, Temer declarou que cabe especialmente aos Estados brasileiros o "grande impulso" do País.