A história de Nossa Senhora de Fátima, santa popular e queridinha dos brasileiros

Nossa Senhora de Fátima é uma conhecida invocação mariana ligada às aparições a três crianças em Fátima, em Portugal, entre maio e outubro de 1917. Foi quando teve início a devoção a ela. É considerada uma intercessora que pede a Deus em favor de seus devotos. O dia 13 de maio marca a sua primeira aparição.

Diversas homenagens ao longo do mês também no Brasil, especialmente na data desta terça-feira, 13, marcam a comemoração. A popularidade dela no País se deve principalmente à influência da imigração portuguesa e mensagem de esperança e fé.

"A Mãe de Jesus, em cada lugar onde aparece, recebe um título específico, e por trás de cada aparição há sempre um significado especial. Ela apareceu em Fátima aos pastorinhos e recebeu o título de Nossa Senhora de Fátima", consta em artigo do Vaticano.