AGU trabalha para remover fake news acusando Janja de viajar com 200 malas com dinheiro do INSS

A Advocacia Geral da União (AGU) informou ao Estadão nesta terça-feira 13, que está trabalhando no combate às fake news acusando a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de ter embarcado para a Rússia com 200 malas repletas de dinheiro vivo oriundo do esquema de fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As postagens criam conteúdo falso, em tom de teoria da conspiração, a partir das informações de que Janja viajou à Rússia, antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de que três países não deram autorização para uso de espaço aéreo, o que fez o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que levava a primeira-dama, mudar a rota para chegar à Rússia.

As informações estão sendo compartilhadas por perfis bolsonaristas nas redes sociais. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) republicou em seu perfil no X (twitter) uma publicação do deputado estadual Bruno Engler (PL) que diz "O escândalo das malas: Janja leva bagagem descomunal em viagem à Rússia".