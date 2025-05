Brasileira processa ex-namorado italiano por difamação após ser acusada de fazer parte de seita

Depois disso, grávida de três meses, ela decidiu romper o relacionamento. "Ele chegou a vir me buscar no Brasil, com uma mala vazia e uma passagem só de ida", diz Bárbara. Apesar da insistência dele para que ela fosse para a Itália, a brasileira não aceitou.

Foi, então, que o italiano exigiu um teste de DNA, que foi realizado em laboratório de São Paulo escolhido por ele, embora Bárbara morasse em Santa Catarina. O exame deu positivo, mas foi contestado pelo homem, que exigiu um segundo teste, não autorizado pela Justiça.

Sem acordo, o italiano "passou a difundir na Itália a versão de que a brasileira integrava uma seita satânica que engravida mulheres com o sêmen de um único homem, um guru espiritual, para atribuir a paternidade a estrangeiros, obter cidadania e extorquir esses homens por meio da pensão alimentícia e da venda dessas crianças, aos dois anos", diz a mulher.

"Ele mistura religiões, tráfico de drogas, tráfico de crianças, irregularidades na obtenção de cidadania italiana e falsificação de DNA, tudo isso sem apresentar uma única prova", conta Bárbara.

O caso, que já tinha sido discutido judicialmente quando da investigação de paternidade e da cobrança de pensão, em que o italiano foi condenado mas nunca pagou, então passou à esfera criminal. "Solicitamos e obtivemos medidas protetivas de urgência em favor de Bárbara e sua filha, após a instauração de inquérito policial para apuração do crime de perseguição. O acusado teria violado a liberdade e a privacidade da vítima com ameaças e condutas intimidatórias", afirma nota do escritório Sardagna Poeta Advogados, que representa Bárbara.

"A Justiça deferiu as medidas em tempo recorde, determinando que Nunzio mantenha distância mínima de 3 km de Bárbara e seus familiares, além da proibição de qualquer forma de contato direto ou indireto, inclusive por meios eletrônicos", continua a nota.