'Caminho é equilibrar IA com sustentabilidade', afirma especialista climático

A euforia com as novas ferramentas de inteligência artificial (IA), que surgiram principalmente depois do lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, também trouxe a preocupação de muitos especialistas com o impacto da tecnologia no meio ambiente. Afinal, a manutenção de data centers, por exemplo, requer o uso de bilhões de litros de água por ano e o lixo eletrônico criado a partir da troca de componentes gera uma conta ao planeta.

A boa notícia é que a própria tecnologia pode ajudar a mitigar os danos causados pelo desenvolvimento da IA, mas é preciso que a questão seja considerada dentro das empresas para que a evolução e a sustentabilidade andem juntas. Para Valdivino Alexandre de Santiago Júnior, líder do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações AeroEspaciais e Ambientais (Liarea), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a IA é extremamente necessária para facilitar atividades como monitoramento do clima e processamento de dados, e precisa ser utilizada. Mas com cautela. Santiago é um dos convidados do Summit Tecnologia e Inovação que será realizado pelo Estadão amanhã, das 8h30 às 16h, no Unibes Cultural, em São Paulo, como parte das comemorações dos 150 anos do jornal.

"A IA é uma tecnologia bastante poderosa. Ela tem condições de contribuir efetivamente, processando um grande volume de dados e tornando as tarefas mais rápidas de serem solucionadas. Existem avanços significativos para um cenário sustentável, mas estes ainda se apresentam como insuficientes para interromper as mudanças climáticas a médio e longo prazos", afirma o especialista.