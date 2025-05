'Mainha do crime': polícia procura vítimas para devolver joias roubadas

"Quando a vítima vem à delegacia e faz o reconhecimento do material, ela descarta a hipótese de que aquelas alianças podem ter sido usadas apenas como moeda de troca. Com a comprovação do roubo, conseguimos provar que nas lojas onde eram feitas a venda do ouro era praticado o crime de receptação qualificada", afirma o delegado Fernando David.

Caso identifique nas imagens a aliança roubada, a vítima pode comparecer à sede do Deic para reconhecimento da joia. Clique aqui para ver todas as imagens divulgadas.

- O endereço é Avenida Zaki Narchi, 152 - Carandiru, zona norte da capital.

Segundo David, na delegacia será solicitado detalhes que comprovem o bem material, como uma foto, documento ou o boletim de ocorrência do roubo. "Após o reconhecimento, o material passará por perícia e será devolvido ao proprietário."

A ação realizada na quarta-feira passada, 7, e coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), resultou na recuperação de 16 alianças em lojas no centro de São Paulo, além da apreensão de aproximadamente R$ 2,7 milhões em ouro e joias e R$ 157 mil em dinheiro.

Envolvimento da 'Mainha do crime'

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, durante a operação, também foi preso o principal negociador de ouro e joias furtadas e roubadas da organização criminosa que era liderada pela Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como a 'Mainha do Crime', detida em fevereiro deste ano.