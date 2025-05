Mulher que teria abandonado carro de professora morta em SP é presa pela polícia

Um quinto suspeito, Ivo Rezende dos Santos, ainda é procurado. A defesa dos citados também não foi encontrada.

Para a polícia, Fernanda Fazio, seria a mandante do crime. Ela foi encontrada na última sexta-feira, 9, no escritório de seu advogado. De acordo com os investigadores, ela não tinha intenção de se entregar. Em depoimento, a veterinária negou envolvimento na morte da ex.

As investigações ainda apuram as motivações do crime. Uma das hipóteses mais fortes é que o ato foi praticado por ciúmes e pela não aceitação, por parte de Fernanda Fazio, do fim do relacionamento com a professora.

A polícia ainda não sabe exatamente quem praticou o crime, mas diz que há indícios de que os três homens investigados tenham participado da execução. Trocas de mensagens entre alguns deles teriam sido interceptadas.

João Paulo Bourquin, um dos investigados, alega que foi só contratado pelos executores para dar sumiço no veículo da professora, e nega participação direta na morte de Fernanda Bonin, embora a polícia tenha encontrado cadarços na casa do suspeito.

Quando o corpo da professora foi encontrado, em um terreno ermo no bairro Vila da Paz, zona sul da capital paulista, além de sinais de estrangulamento, havia um cadarço ao redor do pescoço da vítima. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).