Papa Leão XIV ativa redes sociais e faz primeira postagem; veja mensagem

A esse canal também se juntou, em 19 de março de 2016, uma conta oficial no Instagram, chamada @Franciscus.

A presença do papa Francisco nas mídias sociais foi significativa: cerca de 50 mil postagens publicadas nas nove contas @Pontifex e em @Franciscus acompanharam quase todos os dias do seu pontificado com mensagens curtas de caráter evangélico ou exortações em favor da paz, da justiça social e do cuidado com a criação, alcançando grande interação, especialmente em 2020, ano da pandemia de covid-19, quando suas mensagens foram vistas 27 bilhões de vezes.