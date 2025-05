PEC da Segurança tirar autonomia de Estados, diz Caiado em NY

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (União), voltou a criticar a PEC da Segurança Pública apresentada pelo governo ao Congresso e disse que a proposta retira autonomia dos Estados. "Temos uma forma de Estado e de distribuição de Estados com pouca autonomia, e cada vez mais tentam retirar a autonomia dos Estados, principalmente nessa PEC que se propõe a fazer uma falsa discussão da segurança pública no país, retirando prerrogativas estaduais", disse o governador no fórum Brazil Week, realizado pelo Lide em Nova York.

O governador também criticou a reforma tributária que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve ser implementada a partir de 2027. Para ele, o País segue um modelo tributário europeu "que não tem nada a ver com o Brasil" e deveria, na verdade, seguir o modelo americano. "No entanto, o modelo que prevaleceu no Congresso foi este modelo muito mais concentrador, sobre um comitê gestor em Brasília, isso restringindo as ações de governadores", criticou.

Caiado ainda disse que não pretende concorrer à reeleição, caso eleito em 2026 para chefiar o Executivo federal, para poder fazer reformas, como a administrativa e uma nova reforma da Previdência. "Se alguém que for candidato e pensar na tese da reeleição não governará o país, estará muito mais prorrogando problemas ao invés de resolvê-los em nosso país", disse o governador.