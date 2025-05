Tornado destrói mais de 300 construções e deixa famílias desalojadas no RS

O fenômeno durou cerca de 20 minutos e, segundo a Defesa Civil municipal, 285 casas ou lojas e 23 galpões foram ao menos parcialmente destruídos. Quase 50 quilômetros de fiação elétrica do município foram danificados, árvores caíram e estradas de acesso à zona rural foram interditadas.

A prefeitura decretou situação de emergência no sábado, 10, e já começou os trabalhos de reconstrução.

Analisando dados do radar meteorológico de Chapecó (SC), agentes da Defesa Civil de Erval Grande concluíram se tratar de um tornado, que "ocorreu após o transporte de calor e umidade vindos do Norte do País, aliado ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão e ao deslocamento de uma frente fria", informou o órgão em comunicado. "Estes tipos de sistemas são responsáveis pela ocorrência de temporais severos, que culminam em grandes acumulados de precipitação, além de rajadas de vento intensas", concluiu.