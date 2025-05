Unica celebra investimentos e interesse da China em biocombustíveis no Brasil

São Paulo, 13/05 A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgou comunicado no qual exaltou os recentes anúncios do governo federal em missão oficial à China, que incluem US$ 1 bilhão em investimentos para a produção de combustível sustentável de aviação (SAF) no Brasil e a assinatura de um memorando de entendimento com o objetivo de ampliação as exportações de etanol para o mercado chinês, firmado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.O presidente da Unica, Evandro Gussi, disse na nota que o papel do governo federal tem sido decisivo para destravar oportunidades e atrair capital internacional, reposicionando o Brasil como referência global na bioeconomia, com impactos diretos na geração de empregos, inovação e abertura de novas rotas de exportação para o etanol e outras energias do setor."A articulação institucional que temos apoiado, especialmente em agendas bilaterais e multilaterais, permite que o Brasil ocupe espaços estratégicos no novo desenho de energia global. Esses avanços só são possíveis graças à liderança do governo federal, que tem conduzido com pragmatismo a inserção internacional do setor", ressaltou Gussi.O presidente da UNICA destaca, ainda, que os biocombustíveis brasileiros são hoje ativos reconhecidos globalmente, sustentados por indicadores concretos de sustentabilidade, como os CBIOs (créditos de descarbonização) e a avaliação do ciclo de vida, que medem as emissões do campo ao tanque."A COP30 será uma vitrine para esse modelo, que já está em operação. Nosso desafio agora é comunicar ao mundo que o Brasil, além de produzir energia limpa, oferece um caminho replicável de descarbonização baseado em inovação, escala e sustentabilidade. Isso transforma o Brasil em exportador de combustível, de tecnologia e de política pública de vanguarda", finalizou Gussi.