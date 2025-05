Viatura da CET é roubada durante protesto na zona sul de SP; manifestantes fazem barricadas

A CET informou que a Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, foi bloqueada por volta das 18h30 desta segunda. As manifestações, então, teriam se espalhado por dentro da comunidade e retornado para a mesma avenida.

Uma caçamba com entulhos foi posicionada na Giovanni Gronchi com a Rua Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, informou a CET. Agentes da companhia saíram do local após a chegada do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o policiamento seguirá intensificado na região de Paraisópolis após uma manifestação ocorrida na noite desta segunda-feira. "Durante o protesto, manifestantes interditaram vias e incendiaram objetos", disse a pasta.

Uma viatura blindada da Polícia Militar foi atingida por disparos, informou também a secretaria. "Não há registro de feridos. As vias foram desobstruídas e a tropa permanece no local para garantir a manutenção da ordem", informou a SSP-SP, em nota enviada por volta das 22h10.

Uma viatura da CET chegou a ser roubada e levada para o meio do protesto. A companhia informou inicialmente que não conseguiu recuperar o veículo e que possuía informações de que o carro teria sido danificado pelos manifestantes.

Por volta das 23h15, a CET informou à reportagem que a viatura havia sido recuperada. A empresa está avaliando quais medidas serão tomadas por causa da ocorrência. O agente, informou a CET, não se feriu.