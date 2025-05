Vídeo do papa Leão XIV cantando em festa de Natal viraliza

A letra possui trechos em espanhol (Feliz Navidad/Próspero año y felicidad) e em inglês (I wanna wish you a merry Christmas/From the bottom of my heart). Por mais de dois minutos, Leão XIV cantou de forma empolgada e recebeu os aplausos dos presentes.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o papa Leão XIV dedicou grande parte da sua trajetória pastoral no Peru.

Chegou ao território andino em 1985, ainda como missionário. Anos depois, atuou como bispo e esteve à frente da Diocese da cidade de Chiclayo. Obteve a cidadania do país sul-americano em 2015.

Em 2023, ele foi elevado à condição de cardeal por Francisco, que o chamou para assumir o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos. Para isso, teve de deixar o comando da diocese de Chiclayo. Na semana passada, após um rápido conclave, Prevost foi eleito como o novo pontífice da Igreja Católica.