Virgínia diz que 'vai pensar' em parar com bets e provoca senadores: 'Se faz tão mal, proíbe'

Virgínia negou que seus contratos contenham com cláusulas que resultem em ganhos diretos sobre perdas de apostadores. Segundo a influenciadora, ela sempre diz nas campanhas que apostas são proibidas a menores de 18 anos e que os jogos de azar não são recomendados a pessoas que enfrentam vícios.

"Eu vou pensar sobre, senadora. Não vou mentir, eu vou pensar. Mas gostaria que chamassem todos os times de futebol, as emissoras de TV, os eventos patrocinados. Tudo tem bet", disse.

Virgínia Fonseca afirmou que só trabalhou com duas empresas. Primeiro, a Esportes da Sorte, alvo da Operação Integration. Ela disse que, hoje, o único contrato publicitário em vigor é com a Blaze, com divulgações semanais no Instagram.

A convocada também destacou que as publicidades com bets não são sua principal fonte de receita. A marca dela, WePink, faturou cerca de R$ 750 milhões no ano passado.

Amparada por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe garantia o direito de permanecer em silêncio, ela respondeu normalmente as perguntas. Só se recusou a dizer qual foi o maior ganho com uma campanha publicitária de apostas.

O requerimento de convocação de Virgínia Fonseca foi apresentado em 28 de novembro pela relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), e aprovado em 3 de dezembro. Só nos últimos dias, porém, a oitiva foi confirmada.