Assaltantes desligaram câmeras de prédio e usaram carro 'clonado' em arrastão em Higienópolis

O grupo de criminosos armados que invadiu um prédio residencial em Higienópolis, na região central, nesta terça-feira, 13, usou um carro com placa clonada, em um modelo parecido com o de um morador, para entrar na garagem, de acordo com investigadores.

Oito homens armados invadiram o prédio por volta das 7h. Antes, eles já haviam cortado os cabos dos equipamentos de acesso à internet. Com isso, as câmeras de monitoramento foram desligadas. Os moradores foram feitos como reféns. Os assaltantes circularam pelos andares e saquearam os apartamentos.

O crime ocorreu na rua Gabriel dos Santos. Segundo Radar da Criminalidade, plataforma do Estadão com base nos dados da SSP, a via registrou aumento acima de 80% nos casos de roubos e furtos. Foram 47 crimes no local em março deste ano contra 26 no mesmo período de 2024.